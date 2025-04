Em julgamento no STF, Bolsonaro repete tática que o levou à derrota em 2022

Ala técnica: pragmática, sugere não melindrar a relação com os ministros;

pragmática, sugere não melindrar a relação com os ministros; Ala ideológica: defende mobilizar a militância e enfrentar o STF.

Vilardi já defendeu petista no mensalão e empreiteira na Lava Jato

O lado que assopra

Bolsonaro deu uma guinada na sua defesa quando contratou o advogado Celso Vilardi. Considerado um dos principais criminalistas do país, ele tem no currículo atuações no mensalão (Delúbio Soares) e na Lava Jato (construtora Andrade Gutierrez).

Recorrer a um profissional deste gabarito sinalizou adotar uma estratégia técnica. Haveria disposição de enfrentar o STF no campo jurídico, mas sem aderir à retórica bolsonarista. Um exemplo desta tática foi a defesa prévia de Vilardi ter explorado supostas falhas no processo e nas investigações da PF (Polícia Federal).

Vilardi também agregou à defesa de Bolsonaro o chamado "trânsito" com o STF. Na prática, o termo se refere a um advogado com facilidade para ser recebido por ministros do Supremo. O acesso facilita expor os argumentos da defesa.