"Nossas posições não coincidem com a do Brasil", diz Putin ao defender entrada da Venezuela no Brics - "Nossas posições não coincidem com a do Brasil", disse ao defender regime em Caracas e reafirmar vitória de Maduro em pleito controverso. Chefe do Kremlin ofereceu ao Brasil novo mandato no banco do Brics com Dilma.Questionado nesta quinta-feira (24/10) sobre a incorporação da Venezuela ao Brics, cuja indicação foi barrada pelo Brasil, o presidente russo Vladimir Putin se mostrou favorável à ideia.

"Nossas posições não correspondem com a do Brasil em relação à Venezuela. Falo isso abertamente, nós falamos sobre isso por telefone com o presidente do Brasil, com quem eu tenho uma relação muito boa", disse Putin respondendo à pergunta de uma jornalista da TV Globo, segundo o portal g1.

A declaração foi feita no encerramento da cúpula do Brics, realizada em Kazan, na Rússia.