A importância do direito ao aborto nas eleições dos EUA - A candidata democrata Kamala Harris fez do tema um dos pilares centrais de sua campanha contra o republicano Donald Trump, que se orgulha de ter arquitetado o fim do direto em nível federal.Interromper uma gravidez é assassinato? Ou seria acesso ao aborto seguro um direito fundamental do qual todo ser humano deve poder usufruir? Poucas questões nos Estados Unidos trazem uma carga emocional tão grande quanto o aborto. Junto com a economia e o aumento do custo de vida, migração e assistência médica, o direito ao aborto é um tema que atrai muitos eleitores americanos às urnas.

A próxima eleição presidencial nos EUA, em 5 de novembro, será a primeira após a Suprema Corte dos EUA anular a decisão histórica Roe versus Wade, há pouco mais de dois anos. Até então, a determinação de 1972 garantia a todas as mulheres nos EUA o direito de decidir se preferem manter ou interromper a gravidez. Mas, em junho de 2022, uma maioria conservadora dos nove membros da Suprema Corte votou para revogar esta lei.

Desde então, cada estado americano passou a elaborar suas próprias leis, algumas das quais se mostraram bastante restritivas. Em alguns estados governados por republicanos, como o Kentucky ou a Louisiana, os abortos são completamente ilegais, até mesmo em casos de estupro. Em outros estados, os abortos são permitidos somente até o início da gravidez, quando muitas mulheres ainda não percebem que estão grávidas.