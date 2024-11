Holanda e Israel condenam violência antissemita em Amsterdã

Após o término do jogo, grupos de jovens locais saíram pelas ruas em busca de torcedores do Maccabi Tel Aviv. "Em vários locais da cidade, torcedores foram atacados, agredidos e atingidos com fogos de artifício", disseram autoridades municipais.

O chefe da polícia, Peter Holla, relatou incidentes entre manifestantes contra e pró Israel 24 horas antes da partida. Ele afirmou que torcedores do Maccabi arrancaram uma bandeira de uma fachada no centro da cidade e destruíram um táxi, após entrarem em confronto com um grupo de taxistas, no qual a polícia teve de intervir. Uma bandeira palestina foi incendiada na praça central da capital.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, disse que "odiosos baderneiros antissemitas" em scooters e a pé cruzaram a cidade em busca de torcedores israelenses, os agredindo com socos e pontapés e depois fugindo rapidamente para escapar da polícia.

Lembrança dos pogroms nazistas

"Há rumores de pessoas saindo para caçar judeus. Isso é tão chocante e desprezível que eu ainda não consigo entender", afirmou Halsema. A polícia teve que escoltar alguns torcedores de volta aos hotéis onde estavam hospedados.

"Posso facilmente compreender que isso traga de volta memórias sobre pogroms [a perseguição aos judeus pelos nazistas]", afirmou Halsema, se dizendo envergonhada pelos atos de violência. "Nossa cidade foi profundamente prejudicada; a cultura judaica foi ameaçada. Este foi um surto de antissemitismo que não espero ver nunca mais", acrescentou.