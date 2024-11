Ausência de Lula em posse de Trump é praxe; presidentes não são convidados

Jair Bolsonaro quer ir à posse de Trump, mas não pode sair do Brasil. Em entrevista à Folha de S.Paulo (aqui), Bolsonaro manifestou seu desejo de comparecer à cerimônia em Washington e alega ter proximidade com Trump: "Ele me tem como uma pessoa que ele gosta, é como você se apaixonar por alguém de graça, né?". O ex-presidente, porém, está com o passaporte retido por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, por conta das investigações sobre a trama golpista de 2022 (aqui). A defesa do ex-presidente deve entrar com novo pedido junto à Corte para reaver o documento (aqui).

Oposição organiza comitiva para ir ao evento. Sob organização dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), um grupo de parlamentares da oposição se prepara para ir aos EUA acompanhar a posse de Trump. Até o momento, 37 políticos manifestaram interesse em participar da viagem (aqui).

Lula parabenizou Trump, mas apoiou Kamala Harris. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula cumprimentou o republicano pelo retorno à Casa Branca: "A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada" (aqui). O petista, porém, havia manifestado sua torcida pela vitória da candidata democrata: "Eu acho que com a Kamala Harris ganhando as eleições é muito mais seguro de a gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos" (aqui).

Viralização. Uma postagem no Instagram tinha mais de 14 mil curtidas até a tarde desta terça-feira (12).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.