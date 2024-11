Como a eleição de Trump afetará a vida das americanas? - Do direito ao aborto ao futuro da próxima geração, escolha do magnata para presidente promete impactar população feminina e LGBTQ+ dos EUA. A DW ouviu partidárias e opositoras de Trump sobre suas expectativas.Mia e Molly não poderiam ser mais diferentes: a primeira é uma estudante engajada no movimento antiaborto da Flórida; a outra é uma mãe da Califórnia que, três dias após as recentes eleições nos EUA, atravessou o país com o filho até Washington, para protestar. O que une ambas e muitas americanas são as fortes emoções que a vitória de Donald Trump nas presidenciais e o que ela representará para os seus direitos como mulheres despertam.

"Estou feliz mesmo que Trump tenha ganhado, e ainda mais por Harris e Walz terem perdido", comenta Mia Akins ao telefone. A candidata democrata, Kamala Harris, e seu vice, Tim Walz, tinham se manifestado pelo direito ao aborto em âmbito nacional. E durante seu primeiro mandato, Trump nomeou três dos juízes da Suprema Corte que em 2022 derrubaram a lei nesse sentido.

Mia cursa o terceiro ano na Florida International University de Miami e é cofundadora do grupo da Students for Life of America (SFLA), uma organização nacional reunindo universitários que se opõem radicalmente ao aborto. O republicano não é "o candidato perfeito", reconhece a ativista, pois ele prefere deixar o assunto para os estados, em vez de apoiar a proibição geral. Mas ela está otimista: um governo trumpista "é algo com que a gente pode trabalhar".