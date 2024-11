As polêmicas indicações de Trump para o governo

Mas algumas nomeações divulgadas nesta quarta-feira (13/11) causaram conrtovérsia até mesmo entre os membros do próprio partido de Trump.

A que causou o maior choque foi a escolha de Matt Gaetz, um incendiário da extrema direita republicana no Congresso, um linha-dura e trumpista fiel, para o cargo de procurador-geral dos EUA, função que direciona as posições legais do governo em questões críticas, incluindo aborto e direitos civis.

Gaetz, de 42 anos, poderia concretizar as ameaças de vingança do presidente eleito contra seus adversários políticos. Sempre polêmico, ele foi investigado pelo Departamento de Justiça – mesmo órgão que ele agora é nomeado para liderar – por supostas relações sexuais com menores de idade e tráfico sexual, embora o departamento tenha decidido não apresentar acusações, por falta de provas. O político nega qualquer irregularidade.

Além disso, estava sendo investigado pelo comitê de ética da Câmara, em meio a alegações de má conduta sexual, uso de drogas ilícitas e outras supostas violações éticas. Gaetz renunciou ao seu cargo na Câmara dos Representantes após sua indicação por Trump na quarta-feira, o que também leva ao fim as investigações do comitê.

"Não acho que seja uma indicação séria para o procurador-geral", disse a senadora republicana Lisa Murkowski, do Alasca, à emissora NBC News. "Precisamos de um procurador-geral sério. E estou ansiosa pela oportunidade de considerar alguém que seja sério. Essa não estava em minha cartela de bingo", afirmou a congressista.

Outro parlamentar republicano, Max Miller, de Ohio, disse ao portal de notícias Axios que "Gaetz tem mais chances de jantar com a rainha Elizabeth 2ª do que de ser confirmado pelo Senado".