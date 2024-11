Rumo a Manaus, Biden anuncia novos recursos para a Amazônia

Fundo Amazônia

O texto informa que os EUA vão doar mais 50 milhões de dólares (R$ 289,5 milhões) ao Fundo Amazônia. A verba – que precisa do aval do Congresso americano – se soma a outros 50 milhões de dólares prometidos em fevereiro de 2023, durante visita aos EUA do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na época, o governo brasileiro considerou o anúncio da Casa Branca decepcionante.

Semanas depois, em abril de 2023, Biden afirmou que a intenção do país de contribuir com 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, ao longo de cinco anos.

A Casa Branca informou no comunicado deste domingo que "o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de 11 bilhões de dólares por ano até 2024".

O texto diz que o valor é seis vezes maior do que os EUA estavam fornecendo no início do mandato de Biden, em 2021.