'Países que causam desastres têm que pagar mais', diz representante de Serra Leoa no G20

A prefeita de Freetown, capital de Serra Leoa, Aki Sawyerr, foi incisiva sobre a origem dos recursos para enfrentamento das mudanças climáticas e infraestruturas resilientes nas cidades. Segundo Sawyerr, os recursos devem vir dos "países que causam desastres", disse em referência a países desenvolvidos.

"Aqueles que emitem menos gases estufa estão sofrendo com secas, queimadas, enchentes. Então os países que causam os desastres têm que ser aqueles que pagam o maior preço", afirmou. Ela falou a jornalistas ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no encerramento da cúpula do Urban 20, fórum que reúne mais de 80 prefeitos de cidades do G20.

"A pergunta de US$ 1 milhão é: de onde vêm os recursos? Não sabemos. Estamos entregando (a questão) justamente para o G20, que tem a resposta. Existe fundo de danos da COP-28 e os mecanismos estão posicionados", disse em tom de cobrança.