Brasil lança Aliança Global contra a Fome na abertura do G20 - Iniciativa da Presidência brasileira no G20 que visa combater a desigualdade e a pobreza ganha adesão de 82 países e supera resistência da Argentina.O Brasil lançou nesta segunda-feira (18/11) a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no evento de abertura da cúpula dos chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro. A iniciativa deve se tornar um legado da Presidência brasileira do grupo das 20 maiores economias, ao permitir que outros países adotem medidas de combate à desigualdade que já deram certo em outras partes do globo.

Os diplomatas brasileiros conseguiram contornar a resistência da Argentina sob o governo do populista de direita Javier Milei, que vem mantendo postura combativa às agendas colocadas como prioridade pelo Brasil.

A Aliança possui 148 membros fundadores, com 82 países dos cinco continentes além da União Europeia, União Africana, 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais.