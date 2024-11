Consciência Negra: conheça Manuel Congo, o ferreiro que comandou a maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba

O ferreiro e o místico

"Era uma luta contra o sistema da escravidão, que pressupunha um processo de liberdade para aqueles escravizados da região do Vale do Paraíba. Mas no fim das contas estava integrado com várias outras ações de fuga desde o período colonial", analisa o historiador Phillippe Arthur dos Reis, pesquisador na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"A insurreição quilombola de Manoel Congo e Marianna Crioula foi a maior revolta negra do meio rural brasileiro, causando grande repercussão na corte, a ponto de ter deixado indignados os fazendeiros da província, surpreendidos com o fato de um bando de escravos maltrapilhos desafiar o modelo econômico e social pré-estabelecido pelos donos do poder da época", afirma Santos.

Marianna Crioula era da mesma fazenda. Manuel Congo se juntou a ela e foram aclamados como rei e rainha da comunidade. "Isso ocorreu nesse processo de formação do quilombo", pontua Reis.

Para especialistas, a liderança de Manuel Congo pode ter sido consequência de seu trabalho como ferreiro. "Na lógica centro-africana, a forja é ligada aos deuses. Então ser um ferreiro o colocava em conexão com os espíritos ancestrais, que, para eles, são o que balanceia a vida", explica Moreira Franco. "Provavelmente a liderança [de Manuel Congo] vinha desde a ocupação na fazenda. Não é trivial que o líder da revolta fosse um africano como ele."

Captura e julgamento