Da Espanha à Polônia, a firme oposição dos agricultores da UE a um acordo com o Mercosul

"Apesar disso, a Comissão Europeia prossegue com convicção as negociações que assegurarão um acesso adicional de 99.000 toneladas de carne bovina sul-americana" à UE, formada por 27 países, acrescenta.

O presidente Emmanuel Macron afirmou no domingo em Buenos Aires que a França não assinará o tratado "tal como está" negociado e que não acredita que a presidente da Comissão o assinaria sem o apoio de Paris.

Alemanha

A Alemanha, que com Angela Merkel se mostrava reativa ao acordo por causa do desmatamento da floresta amazônica, mudou de postura com a chegada de Olaf Scholz, que busca ampliar as exportações industriais.

A dissolução atual da coalizão governamental cria expectativas de uma nova reorientação no setor agropecuário.

A Associação Alemã de Agricultores (DBV) considera "urgente renegociar" um acordo que "levaria a substituir a produção nacional por importações com padrões do século passado, em detrimento dos consumidores, dos agricultores, dos animais, do meio ambiente e do clima".