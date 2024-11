Como escândalo sexual fez governo da Guiné Equatorial limitar a internet

"O executivo toma esta decisão após os vídeos de cunho sexual que viralizarem nas redes sociais nos últimos dias e que mancham a imagem do país", informou a agência de informação estatal no comunicado. Também foi informado que medidas foram acordadas em reuniões de emergência com a Suprema Corte, o procurador-geral do país e outros. Eles recomendaram a abertura de uma investigação.

A agência estatal explicou ainda que todos os funcionários que aparecem nas imagens de sexo seriam suspensos do trabalho. Nomes não foram divulgados pela agência, que ainda informou que os responsáveis pela segurança dos prédios onde os vídeos teriam sido gravados seriam repreendidos por não "fazerem o seu trabalho".

Com o alarde causado pelos vídeos, o procurador-chefe da Guiné Equatorial, disse que as gravações teriam sido consensuais. Em entrevista à TV Estatal, Anatolio Nzang Nguema, disse que, caso seja descoberto que Baltasar estava "infectado com alguma infecção sexualmente transmissível", ele seria processado por crime contra a saúde pública.

Episódio irritou membros do governo

Vice-presidente também criticou mulheres casadas flagradas nos vídeos. Segundo Mangue, os "atos estão degradando a reputação e dignidade" dessas mulheres. "Na nossa posição como governo, não podemos continuar a assistir famílias se desintegrarem sem tomar nenhuma atitude".

Primeira-dama se irritou com o episódio e chamou as imagens de "indecorosas". Constancia Mangue se encontrou com um ministro de governo e quis saber qual a estratégia para mitigar a situação. No Facebook, a primeira-dama afirmou que o episódio está "distorcendo e afetando a reputação das mulheres do país, apesar dos esforços realizados na questão do gênero". "É um escândalo social", acrescentou.