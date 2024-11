Praga luta contra os problemas do turismo em excesso

"Acho que finalmente ajudamos no sono dos moradores de nossa cidade. Praga é um lugar para todos que se comportam de forma decente e atenciosa", comenta o vereador Jiri Pospisil, ex-eurodeputado pelo partido TOP 09.

De fato, a proibição dos pub crawls tarde da noite, imposta em meados de outubro, agradou a muitos moradores do centro de Praga. "Especialmente no verão, muitas vezes eu tive que chamar a polícia às 3h por causa desses grupos. Quando você tem um grupo de 30 bêbados sentados no meio da rua, embaixo da sua janela, isso é insuportável", diz o arquiteto Tomas Vich, que mora no último andar de um prédio atrás da Igreja de Nossa Senhora de Tyn, perto da Praça da Cidade Velha.

Cada vez menos moradores

As barulhentas bebedeiras noturnas dos turistas não são a única coisa que incomoda Vich. Seu outro problema se chama Airbnb. O aluguel de apartamentos para turistas atingiu proporções alarmantes em Praga – há cada vez menos moradores locais vivendo no centro da cidade. "O pior não é a escadaria toda vomitada por turistas bêbados, mas o fato de, num prédio onde vivem famílias com filhos pequenos, andarem pessoas que você não conhece."

Na República Tcheca é ilegal alugar apartamentos para turistas, mas as autoridades não punem quem descumpre a lei. "Estamos cientes de que esse negócio de hospedagem está piorando a situação habitacional em Praga", admite Pospisil. Mesmo assim, o governo local ainda não decidiu tomar medidas decisivas contra o aluguel de apartamentos para turistas.

Importante setor econômico