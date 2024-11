EUA fecham embaixada em Kiev diante de ameaça de bombardeio pesado

A embaixada também aconselhou cidadãos americanos a estocarem água, alimentos, medicamentos e outros bens essenciais em caso de "perda temporária de eletricidade e água".

O comunicado vem poucos dias após o presidente Joe Biden autorizar Kiev a usar as armas americanas de longo alcance contra o território russo, e um dia após a Rússia confirmar um ataque do tipo com mísseis balísticos ATACMS à região de Bryansk e prometer retaliação contra o que considera uma escalada no conflito.

O Kremlin já disse no passado que trataria o emprego de armas americanas, britânicas e francesas para além da zona de fronteira do território russo como um envolvimento direto desses países na guerra.

Putin ameaça escalada nuclear

Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin ameaçou responder com uso de armas nucleares.

Na terça-feira, Putin aprovou mudanças na doutrina nuclear da Rússia, que agora autoriza o uso dessas armas caso o país sofra um ataque não nuclear de um exército apoiado por potências nucleares – o que é o caso das forças ucranianas, que são apoiadas pelos EUA. Em situações assim, a Rússia passa a considerar que foi alvo de um ataque conjunto, e não só de um único país.