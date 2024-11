"Trump não vai conseguir matar o Acordo de Paris", diz ex-negociador de Obama

Agora, com Trump reeleito, a expectativa é que o país saia novamente do tratado. "Não acho que o fato de Donald Trump novamente ser presidente e retirar os EUA do acordo vá matá-lo. Isso é muito ruim, não estou minimizando, mas não vai destruir o acordo. Não destruiu da última vez e não destruirá desta vez”, analisa Stern.

A aparente falta de um acordo em torno do financiamento climático nesta edição da COP frusta alguns observadores, mas, segundo Stern, um clima de tensão na reta final é normal. Segundo ele, um dos maiores desafios é lidar com a pressão da indústria do petróleo, que é feita também por empresas estatais, lembra Stern.

Sua expectativa para a próxima COP, no Brasil, também é alta. "Estou muito feliz que será no Brasil. Sempre considerei, há muito tempo, que o Brasil tem um dos melhores grupos de diplomatas e negociadores do mundo”, disse à DW.

DW: Este é um momento crítico da crise climática e Trump acaba de ser novamente eleito nos Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer?

Todd Stern: Acredito que ele vai sair do Acordo de Paris novamente. Ele já fez isso uma vez.

Há algumas pessoas no círculo dele que estão pedindo para ele não fazer isso, incluindo o CEO da Exxon. Mas creio que ele provavelmente o fará.