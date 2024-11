Movimento de abstinência sexual ganha força após eleição de Trump

O assassinato deu força a uma nova onda de movimentos feministas na Coreia do Sul, liderada por mulheres jovens que denunciaram o problema da misoginia no país. Em 2019, nove entre dez vítimas de crimes violentos no país eram mulheres, de acordo com o procuradoria-geral da Coreia do Sul. Um relatório publicado pela ONU nesta semanaaponta que uma mulher ou menina é assassinada a cada 10 minutos no mundo por seu parceiro ou por um membro da família.

Mulheres atacadas por "parecerem feministas"

O movimento viu mulheres construindo solidariedade por meio da resistência, mas também enfrentou uma reação negativa. "As mulheres que usam cabelo curto são rotuladas como doentes, assediadas e até mesmo agredidas fisicamente, porque se parecem com feministas", diz Seohee Lee, estudante sul-coreana e ativista do 4B.

Ainda assim, Seohee diz que o movimento não se trata de vingança, mas de criar uma comunidade segura para as mulheres. "As coreanas estão resistindo às ameaças do patriarcado de uma forma silenciosa, mas altamente eficaz."

Mingyeong Lee, por exemplo, tem 32 anos e não quer ter filhos. Ela nasceu em uma época em que o aborto de fetos do sexo feminino ainda era popular na Coreia do Sul, apesar de o país ter promulgado uma lei em 1988 que proibia os médicos de revelar o sexo da criança.

Ainda assim, a Coreia do Sul tem hoje a menor taxa de natalidade do mundo – um índice que seu presidente, Yoon Suk-Yeol, atribui ao feminismo. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a nação está entre os países com maior disparidade salarial entre homens e mulheres. "Este é um lugar cruel para as mulheres", explica Mingyeong. "Se dermos à luz meninas, elas não estarão seguras nem felizes."