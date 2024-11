Trump escolhe crítico da política contra Covid-19 dos EUA para dirigir Instituto Nacional de Saúde

Poucos dias antes de sua nomeação como secretário de Saúde, RFK Jr. disse que agiria rapidamente para demitir 600 pessoas no NIH e substituí-las por novas contratações. A agência emprega quase 20.000 pessoas.

Além dos cortes de empregos, Kennedy disse que pretende mudar o foco do NIH de doenças infecciosas, como a Covid-19, para o combate a possíveis curas de doenças crônicas, como o diabetes.

Bhattacharya, professor de Política de Saúde e médico de Stanford, foi um crítico declarado das políticas do governo dos EUA para a Covid-19 durante a pandemia. Junto com outros dois acadêmicos, ele publicou a Declaração de Great Barrington em outubro de 2020, que pedia o retorno à vida normal para aqueles que não eram vulneráveis ao vírus.

Posteriormente, ele processou o governo, alegando que a administração pressionou as plataformas de mídia social a censurar suas opiniões.

Bhattacharya se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford em 1997 e recebeu seu doutorado do Departamento de Economia de Stanford em 2000, de acordo com seu currículo.

Durante a pandemia da Covid, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do NIH, que atuou na força-tarefa do presidente Trump para o coronavírus, tornou-se alvo frequente dos republicanos por contradizer algumas das políticas e recomendações de Trump para o coronavírus, o que levou a pedidos de sua demissão.