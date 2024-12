Bélgica dá a prostitutas licença maternidade e aposentadoria - Profissionais do sexo no país passam a ter contratos formais de trabalho e outros direitos trabalhistas iguais aos de outras profissões, como seguro de saúde, auxílio-desemprego e férias.A partir deste domingo (01/12), profissionais do sexo na Bélgica podem assinar contratos formais de trabalho e obter direitos trabalhistas iguais aos de outras profissões, em um avanço legal que alguns chamam de "revolução".

A nova lei também estabelece direitos fundamentais para os profissionais do sexo, inclusive o direito de recusar clientes, escolher suas práticas e interromper um ato a qualquer momento, sem temer sofrer sanções do empregador.

A medida, aprovada pelo Legislativo belga em maio passado, dá sequência à decisão de 2022 do país de descriminalizar o trabalho sexual.