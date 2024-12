Israel reavalia seu papel regional após queda de Assad

Depois, os soldados atravessaram essa zona-tampão, que fica a cerca de 40 quilômetros de Damasco, ou seja: penetraram mais fundo na Síria do que em qualquer ocasião desde 1974, quando os dois países assinaram o Acordo de Desengajamento. Na manhã desta terça-feira, as tropas israelenses estavam a apenas 25 quilômetros da capital Síria, segundo a agência de notícias Reuters.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, explicou que a operação era necessária, porque as Forças Armadas sírias – expressamente leais a Assad – haviam se retirado da área, o que significou "o colapso do acordo de 1974".

Ele acrescentou que a medida era temporária, só sendo mantida até que haja um novo pacto. "Estabelecer relações de vizinhança pacíficas com as novas forças emergindo na Síria é o nosso desejo. Mas se não for possível, faremos todo o necessário para defender o Estado de Israel e suas fronteiras."

Contudo Netanyahu ressalvou que "Golã será parte do Estado de Israel por toda a eternidade". Os israelenses ocuparam as Colinas de Golã em 1967, anexando-as em 1981. Com exceção dos Estados Unidos, a comunidade internacional considera a região síria, e sua ocupação, ilegal.

Críticas crescentes a avanço israelense na Síria

A penetração de Israel na Síria tem sido alvo de críticas internacionais: para a Organização das Nações Unidas, ela viola o Acordo de Desengajamento. Até mesmo os EUA, o aliado mais ferrenho do país, insiste que a operação seja apenas temporária. O Ministério do Exterior da vizinha ao norte Jordânia condenou a mobilização; enquanto para o da Arábia Saudita, as operações militares israelenses levam a crer que o país está determinado a "sabotar as chances da Síria de recuperar sua segurança, estabilidade e integridade territorial".