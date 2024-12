Eleição na Alemanha: o que cada partido propõe

Em um país onde um em cada quatro habitantes são aposentados, os conservadores prometem não cortar as aposentadorias. Também defendem que as pessoas que quiserem continuar trabalhando além da idade de aposentadoria tenham isenção de impostos para até 2 mil euros que ganharem além do valor da aposentadoria.

O problema: as ideias ousadas do candidato a chanceler federal da CDU/CSU, Friedrich Merz, custariam muitos bilhões de euros e dificilmente seriam concretizadas se esses partidos insistirem em respeitar o freio da dívida, ancorado na Lei Fundamental (Constituição) durante o governo da ex-chanceler federal Angela Merkel e que limita o endividamento público anual a 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB).

A União também é contra a legalização da maconha e planeja revogar a medida se chegar ao poder, argumentando que a lei introduzida pelo atual governo não reduz o mercado ilegal nem o consumo.

A aliança também quer reverter outras reformas do atual governo, como a que encurtou os prazos para aquisição de cidadania alemã por estrangeiros e facilitou a obtenção da dupla cidadania, além da lei que facilita a mudança legal de gênero. Quanto ao aborto, quer mantê-lo da forma como está hoje e é contrária à descriminalização.

Embora o próprio Merz não seja muito popular entre o eleitorado, a União lidera com larga vantagem as pesquisas de intenção de voto, com pouco mais de 30% das intenções de voto, e tem boas chances de eleger o próximo chanceler federal após a eleição antecipada de 23 de fevereiro.

Social-democratas: renda e segurança social