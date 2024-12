FOMO: Medo de perder algo é, na verdade, medo de ser deixado de lado - Do inglês "fear of missing out" (medo de ficar de fora), o FOMO não é necessariamente o medo de perder um show ou um jogo de futebol, mas sim de ausentar-se do convívio social com pessoas de que gostamos, aponta estudo.O chamado "medo de ficar de fora" tem mais relação com quem você está perdendo do que com o que você está perdendo, ou seja, as experiências que não está aproveitando. Ao menos é isso que a mais recente pesquisa sobre o tema sugere.

Esses "fundamentos sociais" do fenômeno FOMO, acrônimo do inglês "fear of missing out" (medo de perder algo), foram investigados por Jacqueline Rivkin, pesquisadora comportamental da Cornell University, nos Estados Unidos, e seus colegas.

Embora o FOMO passe a sensação de que se esteja ausente da participação em algum evento ou ocasião, o que realmente conta, neste caso, é a perda de interação social.