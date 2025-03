Papa Francisco completa um mês de internação - Após quatro semanas de internação, Francisco não apresenta mais quadro crítico, mas continua recebendo assistência respiratória e segue sem previsão de alta.O papa Francisco completou nesta sexta-feira (14/03) um mês de internação no hospital Gemelli, em Roma. Segundo o Vaticano, ele está apresentando um quadro clínico "estável" e se recuperando "pouco a pouco".

A equipe médica que o atende deveria publicar um novo boletim sobre sua saúde nesta tarde, mas decidiu não fazê-lo porque não havia nada de novo a acrescentar além do seu estado estável. Fontes do Vaticano afirmaram que os médicos devem publicar outro relatório no sábado à tarde.

O líder religioso, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios. Depois de várias crises, Francisco está apresentando melhora e uma boa resposta à terapia. Sua situação é "estável" dentro de um quadro clínico "complicado", razão pela qual os médicos permanecem cautelosos. Por enquanto, não se espera que ele receba alta do hospital.