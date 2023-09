São Paulo tem 105 bilionários; Sul e Sudeste concentram as maiores fortunas

A colunista Juliana Dal Piva, que obteve mensagens do celular de Cid com exclusividade, escreve que buscar presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro era algo "corriqueiro", segundo Mauro Cid.

Duplas de Bia e de Luisa Stefani avançam. A luta agora é por vagas no topo do mundo, nas semifinais das duplas femininas do US Open (o Aberto dos EUA), último Grand Slam do ano. Com torcida animada, Bia Haddad e Victoria Azarenka venceram na segunda (4) e avançaram para as quartas de final, elas enfrentam na quarta (6) a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

A etapa das quartas já havia sido conquistada na véspera pela dupla Luisa Stefani e Jennifer Brady, que têm como adversárias, nesta terça (5), a americana Bernarda Pera e a polonesa Magda Linette. Na competição de simples, a tenista tunisiana Ons Jabeur, que perdeu para Bia em Roland Garros, foi eliminada por uma jovem de 20 anos, a chinesa Qinwen Zheng. Número 5 no ranking mundial, Jabeur deixou o estádio ovacionada. Ainda sobre novas gerações, o carioca João Fonseca, de 17 anos, venceu mais uma e está nas oitavas do torneio juvenil do US Open. Veja a programação.

Veneza aplaude o matador metódico de Fassbender. O tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza recebeu na segunda (4) um protesto feminista contra a presença de cineastas supostamente envolvidos em casos de violência sexual. Mulheres com os seios expostos gritavam "apaguem os refletores sobre os estupradores" e distribuíam panfletos sobre protagonistas de escândalos.

Em Splash, Flavia Guerra escreve sobre dois homens com legiões de fãs, artistas que se aplaude antes dos créditos de abertura: o cineasta David Fincher e o ator Michael Fassbender. Eles estão juntos em O Assassino, que fez a première em Veneza. "Um assassino frio, quase psicopata, mas com uma humanidade que queima em fogo baixo internamente, faz do personagem um dos grandes papéis de Fassbender", elogia a colunista. E olha que Fassbender já fez papel difícil. Veja o trailer e acompanhe a cobertura.