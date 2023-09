Caso Marielle: 'Dois mil dias é tempo demais sem justiça', diz viúva

Tanto tempo que eu não como aquele crepe de Nutella com você. Tanto tempo que eu não choro ou dou gargalhadas ao teu lado. Eu nem sei por onde começar a falar de saudade. Só sei que eu preciso tanto, tanto, tanto de tu. De onde quer que você esteja, fica comigo??



Cuida da gente! pic.twitter.com/OQlJmqUerw -- Anielle Franco (@aniellefranco) September 4, 2023

Caso Marielle

A vereadora do Rio Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, no Centro do Rio.

Os ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram presos, apontados como autores dos homicídios — o primeiro teria atirado nas vítimas, e o segundo dirigia o carro que emparelhou com o da vereadora. Eles ainda não foram julgados, mas passarão por júri popular, em data ainda a ser definida pela Justiça do Rio.