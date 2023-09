Mercado financeiro aposta em queda da taxa Selic para 12,75%

A doença de Parkinson está entre as condições que já possuem um certo nível de evidência de que a cannabis ajuda a tratar, mas que ainda precisam de comprovações científicas mais robustas, registra reportagem de VivaBem. Suplicy usa a cannabis em gotas e também outro remédio, mais tradicional.

Vôlei feminino soma quatro vitórias no pré-olímpico. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu Porto Rico nesta manhã (20), em Tóquio, por 3 sets a 0, somando quatro vitórias em quatro jogos, e tem mais três embates para garantir uma vaga em Paris, nas Olimpíadas de 2024. Na sexta (22), às 4h, as brasileiras enfrentam a Turquia; sábado é a vez da Bélgica, também às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25.

Na terça (19), após derrotar a Bulgária de virada, por 3 sets a 2, o técnico José Roberto Guimarães admitiu que o grupo tomou "um grande susto". Neste pré-olímpico, as seleções somam três pontos por vitória apenas se cederem, no máximo, um set ao rival. Jogos decididos no tie-break dão dois pontos ao vencedor e um ponto ao perdedor. Somente os dois primeiros colocados vão garantir vaga nos Jogos Olímpicos.

Novas fontes de água no sistema solar. A Lua tem regiões geladas e a formação de gelo de água na superfície do satélite natural da Terra ainda é um mistério. Vem da Universidade do Havaí um estudo que lança luz sobre a presença da água lá longe, onde a luz solar nunca chega.

A cientista Shuai Li e equipe estabeleceram uma conexão entre a água na Lua e a magnetosfera: o gelo pode estar relacionado com o campo de força ao redor do planeta e as ondas de elétrons que chegam indiretamente da Terra e do Sol. Até então, acreditava-se que íons de hidrogênio vindos do vento solar eram fundamentais na formação de água lunar. Mas a pesquisa de Li, publicada em Nature Astronomy, descobriu que elétrons de alta energia têm esse papel de liberar hidrogênio, que se combina para formar água. Leia em Tilt.

O direito de existir de afro-gaúchos e indígenas. A data de 20 de setembro é muito importante na história do Rio Grande do Sul. Feriado local, inclusive. Na coluna Presença Histórica, Fernanda Oliveira lembra a triste coincidência dessa data festiva com o setembro trágico, de inundações e desespero em dezenas de cidades gaúchas atingidas pelo ciclone extratropical.