Governo modifica Orçamento e prevê corte de R$ 7 bi do Bolsa Família

O governo federal enviou à Comissão Mista de Orçamento um pedido para remanejar R$ 39,5 bilhões em despesas no projeto da Lei Orçamentaria Anual de 2025. Para acomodar novos gastos, o governo propõe cortar despesas de diversos ministérios e fundos. Do programa Bolsa Família, a redução será de R$ 7,6 bilhões e a liderança do governo no Congresso afirma que a redução considera os efeitos do pente-fino no programa. Para atender à determinação do Tribunal de Contas da União de incluir o Pé-de-Meia no orçamento, o governo propõe destinar R$ 1 bilhão para o programa, mas o dinheiro não é suficiente para custeá-lo até dezembro. Já o programa Vale-Gás terá R$ 3 bilhões a mais. Veja o que mais o governo mudou.

Chuva forte deixa um morto e 169 mil casas sem luz em São Paulo. Um taxista morreu após uma árvore cair sobre o seu carro durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de ontem. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu. O motorista estava dentro do veículo quando ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ao menos 158 árvores caíram na região metropolitana de São Paulo durante o temporal e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para três ocorrências de desabamentos. As rajadas de vento chegaram a atingir 61 km/h na região do aeroporto Campo de Marte, na zona norte. Às 19h30 de ontem, segundo a Enel, cerca de 169 mil imóveis estavam sem energia nos 24 municípios atendidos pela empresa na região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, o problema atingia 154 mil endereços. Saiba mais.

Contas de luz puxam maior inflação para fevereiro em 22 anos. O índice oficial ganhou força e atingiu 1,31% no mês, ante alta de 0,16% do mês anterior, segundo dados do IBGE. A variação do IPCA é a maior para o mês desde 2003 e foi puxada pelo aumento de 16,8% das tarifas de energia elétrica residencial. O avanço de 5,06% dos preços entre março de 2024 e fevereiro de 2025 é o mais alto desde o período finalizado em setembro de 2023 (5,19%). No ano passado, a inflação anual acumulada até fevereiro foi de 4,51%. Com a aceleração, o índice oficial superou, pelo quinto mês consecutivo, o limite de tolerância de 1,5 ponto percentual definido na meta para a inflação deste ano. Veja os números.