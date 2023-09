Assim, Oliveira Silveira, que ficaria conhecido nacionalmente como poeta da consciência negra, formulou a alteração "povo que é lança e virtude a clava quer ver escravo", proposta que até hoje provoca discussões acaloradas.

A imprensa caracterizou-se por disputar narrativas em torno de uma história oficial. Aqui a ênfase recai sobre a compreensão das gentes negras como gaúchos e gaúchas por excelência, os afro-gaúchos¸ abrindo espaço para o que conhecemos como a vida no meio rural e as experiências de quilombolas, tanto em meio rural quanto urbano.

Cabe destacar que o RS possui 146 comunidades identificadas, ainda que apenas 4 estejam devidamente tituladas. E, vale ainda mencionar que o RS é o estado que apresenta o maior número de pessoas identificadas como quilombolas na região sul, com 17.496, de acordo com o censo recentemente divulgado pelo IBGE.

Ainda que a presença quilombola no estado não seja irrisória, pouco ou nada se fala em relação a essas realidades. Um rápido exemplo ajuda a nos localizarmos. Vejamos. A tragédia que alcançou o Rio Grande do Sul no início deste mês concentrou-se especialmente na bacia hidrográfica do Taquari-Antas, que abarca prioritariamente municípios localizados no Nordeste e Serra. Nesta região há quatro comunidades quilombolas (Santos Rocha, Unidos do Lajeado, Mato Grande e Morada da Paz), sendo que duas estão localizadas em cidades extremamente atingidas, a saber Lajeado e Triunfo.

A falta de referências e informações mais sólidas alcança também as Terras Indígenas, que são em torno de 140 identificadas. Estando pelo menos 2 dentro da mesma bacia hidrográfica, a saber Mato Castelhano e Monte Caseros.

Assim, tanto as informações sobre as comunidades quilombolas quanto sobre as comunidades indígenas são de difícil acesso e quase não aparecem na grande mídia. Fazendo com que nos questionemos sobre a seletividade da preocupação e da comoção.