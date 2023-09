PM torturou e matou inocentes em ação no Guarujá, dizem moradores

Ao longo de 40 dias, 28 pessoas morreram, três ficaram feridas em estado grave, e 382 foragidos foram recapturados. A droga apreendida soma cerca de uma tonelada. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou em nota que as mortes decorrentes da Operação Escudo estão em investigação pela Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Santos, com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), e pela Polícia Militar. A violência policial teve início após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, que levou um tiro durante ronda no Guarujá. Leia as histórias dos sobreviventes.

Fernando Collor tem saldo de R$ 14,97. Alvo de ação trabalhista, o ex-senador Fernando Collor de Melo deve indenização a uma ex-funcionária de TV de que ele é sócio majoritário em Maceió. A dívida não foi paga desde 2019. Mas a Justiça do Trabalho percebeu que Collor tinha apenas R$ 14,97 em suas contas bancárias, indicando que ele pode ter feito retiradas para não ter os valores confiscados, e decidiu bloquear R$ 455 mil das contas da mulher do ex-senador, Caroline Collor de Melo.

A inclusão de Caroline ocorreu em decisão do último dia 4, assinada pela juíza substituta da 5ª Vara do Trabalho de Maceió, Natália Azevedo Sena, escreve o colunista Carlos Madeiro.

A nova fase das dívidas negociadas. O Desenrola Brasil, programa do governo federal, deve abrir em outubro as renegociações de dívidas de até R$ 5.000 para pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Nesta nova etapa, vai ser possível parcelar e negociar dívidas com bancos, de contas de luz, água, compras no varejo, boletos de educação, entre outras. Veja como vai funcionar.

Lula recebe o primeiro-ministro do Vietnã. O Brasil é o principal fornecedor de soja e carne suína para o Vietnã, país do sudeste asiático, e o segundo maior fornecedor de carne de frango e algodão. Nesta segunda (25), o presidente Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh, se reúnem pela segunda vez neste ano, agora no Palácio do Planalto.