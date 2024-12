Com mudanças, Congresso aprova quase todo o pacote de corte de gastos

O valor só começou a cair depois do segundo leilão de dólares realizado pelo Banco Central. No total, o BC colocou cerca de US$ 5 bilhões no mercado - maior valor da história para um único dia. A queda se intensificou no final do dia, após a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC do corte de gastos.

Desde a semana passada, o BC já usou mais de US$ 20 bilhões das reservas internacionais, atualmente em cerca de US$ 357 bilhões. "O BC tem muita reserva e vai atuar se for necessário", afirmou ontem o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O Banco Central admitiu que não há mais chances de cumprimento da meta de inflação neste ano. A informação está no relatório trimestral divulgado ontem. "A inflação acumulada em 12 meses e a expectativa de inflação para 2025 subiram para patamar incompatível com o cumprimento da meta de inflação", diz o BC.

Para 2025, o documento afirma que a probabilidade de descumprimento da meta é 50%. O alvo da política monetária é um índice de inflação anual de 3% com variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

De acordo com o relatório Focus, que reúne previsões de instituições financeiras, divulgado na segunda, a expectativa para a inflação deste ano é 4,89%. Se o descumprimento da meta se confirmar, Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência do BC em janeiro, é obrigado a escrever uma carta aberta ao ministro Fernando Haddad, explicando o resultado.

O presidente Lula voltou ontem a Brasília depois de nove dias em São Paulo, onde se submeteu à drenagem de um coágulo no cérebro na semana passada. A reunião ministerial prevista para hoje, no entanto, foi transformada em evento mais informal no Palácio da Alvorada, onde Lula deve receber os auxiliares para uma confraternização.