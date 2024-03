Brasil declara estar preocupado com eleições da Venezuela e Maduro reage

**

O governo de Nicolás Maduro reagiu e disse que a declaração do Brasil "parece ter sido ditada" pelos Estados Unidos, e que é "cinzenta" e "intervencionista". O governo venezuelano falou ainda que os comentários estão carregados de "ignorância", mas exaltou o fato de Lula, "de maneira direta e sem ambiguidades" ter condenado as sanções impostas pelos EUA. As eleições na Venezuela estão marcadas para o dia 28 de julho.

* O relatório final da PF sobre o assassinato de Marielle Franco diz que a investigação da Polícia Civil do RJ sabotou o caso. A atuação da polícia do Rio é o ponto central da tese dos investigadores federais, que afirmam que o então chefe, Rivaldo Barbosa, foi um dos arquitetos do crime ao garantir, antes mesmo que ele ocorresse, que a investigação não teria êxito. O documento da Polícia Federal aponta falhas como falta de imagens de câmeras, criação de enredos falsos e sumiço de materiais. O relatório, no entanto, não aponta quem seriam os mandantes do crime, o que passou a ser investigado em um novo inquérito, que está em aberto até hoje. A delação do ex-PM Ronnie Lessa aponta que os mandantes são os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, mas eles negam envolvimento no caso. Leia mais detalhes na Folha.

**

* Deputados pedem mais tempo e adiam a análise da prisão de Chiquinho Brazão. A CCJ se reuniu ontem para chancelar a manutenção ou revogar a prisão determinada pelo STF e efetuada pela PF no último domingo, mas dois deputados pediram vista ao processo de prisão porque disseram que não tiveram tempo para analisar o relatório. Brazão foi preso junto com seu irmão Domingos e o ex-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, os três acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco. A CCJ está analisando a prisão porque Brazão é deputado e, pela constituição brasileira, parlamentares são invioláveis nas esferas civil e penal, mas podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Depois do parecer na CCJ, o pedido de prisão ainda tem que ser analisado pelo plenário da Câmara, o que deverá ocorrer apenas na segunda semana de abril. Entenda o processo.

* Bolsonaro deve dizer ao STF que não tinha razões para suspeitar de que poderia ser preso quando passou dois dias na embaixada da Hungria. Seus advogados irão apresentar hoje as explicações exigidas por Alexandre de Moraes sobre a permanência dele na embaixada durante o carnaval. Segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, a defesa irá argumentar que o ex-presidente não teria razões para "suspeitar minimamente" de que poderia ser alvo de um mandato de prisão e que ele foi à embaixada fazer 'contatos'.