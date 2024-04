Justiça afasta juíza que condenou Lula e mais três juízes da Lava Jato

* Governo propõe déficit zero e salário mínimo de R$ 1.502 para 2025. A proposta está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias que o ministro Fernando Haddad enviou ontem ao Congresso. A principal mudança na meta fiscal é a alteração da previsão de superavit primário de 0,5% do PIB para um déficit zero. Além disso, a LDO prevê um reajuste de R$ 90 (6,37%) do salário mínimo em relação ao valor atual, que é de R$ 1.412. Os números, no entanto, podem mudar durante o ano, uma vez que o mínimo depende das projeções da inflação e da revisão do PIB de 2023. A proposta precisa ser aprovada até 30 de junho. Entenda o que o governo propõe.

* Dólar atinge maior valor em mais de 1 ano, e Bolsa cai pelo 4º dia. A moeda americana fechou o dia com aumento de 1,24%, cotada a R$ 5,185, na quarta sessão seguida de alta. É o maior valor desde 27 de março de 2023, quando a moeda chegou a R$ 5,207. A Bolsa de São Paulo teve a quarta queda consecutiva, de 0,49%. Segundo analistas, o mercado está sentindo a onda de pessimismo sobre os juros nos EUA. As vendas no varejo americano aumentaram 0,7% em março e os dados indicam que não deve haver corte de juros no curto prazo. Veja a análise completa.

* PF resgata corpos encontrados em barco à deriva no Pará. Um grupo de pescadores encontrou no último sábado um barco com cerca de 20 corpos já em estado avançado de decomposição. A embarcação estava em uma área conhecida como Barra do Quatipuru, em Bragança, no nordeste do Pará, e foi resgatada no domingo pela Polícia Federal. Os corpos vão passar por perícia para identificação, mas a PF anunciou ontem que não é possível precisar quantos são nem a nacionalidade do barco. A principal linha de investigação é que o barco tenha saído da África com pessoas refugiadas com destino ao Brasil, mas algo teria ocorrido no trajeto e elas morreram por causa ainda não identificada. Veja o que se sabe até agora.

* Israel quer evitar nova guerra, mas confirma revide contra Irã. Autoridades de Tel Aviv discutiram opções para retaliar o Irã após o ataque com mísseis e drones do último sábado. A imprensa local teve acesso ao relatório do gabinete de guerra de Israel que informa que a intenção é fazer ações coordenadas com os Estados Unidos, com cautela para não desencadear outra guerra regional, mas passando a mensagem de que um ataque como o que sofreu não vai ficar sem reação. Os EUA, no entanto, têm afirmado que não participariam de qualquer ataque direto ao Irã. Leia mais.

* Prepare o cobertor! Primeiro frio do outono vai provocar geada. Uma massa de ar frio que chega hoje à região Sul do país vai provocar queda acentuada de temperatura e até mesmo geada em algumas regiões. A frente fria vai atingir as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste até o sábado (20), com mínimas que podem ser as mais baixas registradas em 2024, chegando a 12 graus. Veja a previsão completa.