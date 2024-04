Câmara mantém prisão de Chiquinho Brazão, suspeito no caso Marielle Franco

* Inflação desacelera em março e fica abaixo das projeções. O índice recuou para 0,16% depois de ter registrado alta de 0,83% em fevereiro, de acordo com o IBGE. As projeções do mercado financeiro apontavam variação de 0,25%. No acumulado de 12 meses, o IPCA desacelerou de 4,50% em fevereiro para 3,93% em março. É o menor patamar desde junho do ano passado. A boa notícia, no entanto, acabou ofuscada pela divulgação de dados sobre a economia dos Estados Unidos. O índice que mede a inflação americana subiu e ficou acima das projeções, o que indica que o governo deve manter as taxas de juros elevadas por mais tempo por lá. Essa perspectiva refletiu na Bolsa brasileira, que terminou o dia em queda de 1,41%, enquanto o dólar subiu 1,43% e terminou o dia cotado a R$ 5,077. Leia mais.

* Brasil tem 22 cursos de graduação entre as melhores do mundo. O país é líder da América Latina com o maior número de graduações avaliadas entre as 50 melhores do mundo em sua área. Os dados são do ranking de universidades QS World 2024 e mostram que o curso brasileiro mais bem avaliado por áreas é o de Odontologia. Quatro universidades conseguiram se classificar entre as 50 melhores: a USP é a mais bem avaliada, em 13º lugar, em seguida aparecem Unicamp (em 23º lugar), Unesp (36º) e UFRJ (50º). Outra área em que o Brasil se destaca é a de engenharia de petróleo, com Unicamp, USP e UFRJ colocadas entre as 50 melhores. Veja a lista de todos os 22 cursos.

* Campeões olímpicos no atletismo receberão prêmio em dinheiro. Pela primeira vez na história dos Jogos, a federação internacional de atletismo vai oferecer remuneração aos medalhistas. Cada um que ganhar uma medalha de ouro em Paris receberá o equivalente a R$ 250 mil, o valor é compartilhado no caso das provas em equipe. A federação informou que a partir dos Jogos de Los Angeles-2028, quem levar prata e bronze também receberá dinheiro. Para o colunista do UOL, Demétrio Vecchioli, o anúncio de que as provas vão valer dinheiro decreta o fim do "espírito olímpico". Ele diz que a ideia do torneio é que a medalha de ouro de todas as modalidades tenha o mesmo valor, e a premiação em dinheiro do atletismo vai contra isso e mostra que não é mais assim. Leia a coluna.

* Policiais atiram quase 100 vezes e matam homem negro nos EUA. Câmeras corporais gravaram a ação durante uma abordagem de trânsito em Chicago em que Dexter Reed, de 26 anos, estava dirigindo sem cinto de segurança e foi orientado a descer do carro. Como ele se negou a obedecer, os policiais atiraram 96 vezes contra o carro em cerca de 42 segundos. O caso acorreu no dia 21 de março e o Escritório Civil de Responsabilidade Policial está investigando. Um policial ficou ferido e todos foram colocados em licença administrativa por 30 dias. A família acredita que Dexter foi assassinado. Veja as imagens.

*Barcelona vence PSG e sai na frente nas quartas da Champions. O time espanhol venceu o francês por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, em jogo de ida das quartas de final. Raphinha brilhou e marcou dois gols do Barça. O jogo de volta será no dia 16 no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. Quem vencer, enfrentará Atlético de Madri ou Borussia Dortmund na semifinal. O Atlético também saiu na frente, e venceu o Borussia por 2 a 1 no Estádio Metropolitano, em Madri.

* Autora de 'Harry Potter' volta a causar polêmica e condena atores. J.K. Rowling disparou críticas a Daniel Radcliffe e Emma Watson, que viveram Harry e Hermione na saga do bruxo no cinema, por apoiarem pessoas trans. Ao responder seguidores em seu perfil no X, um usuário trouxe os nomes dos atores para uma discussão sobre transição de gênero e cobrou que ela os perdoasse pelo posicionamento em defesa dos direitos de pessoas trans. Rowling respondeu dizendo que Daniel e Emma defendem um movimento que vai "destruir os direitos de mulheres" e que ignoram "declarações médicas". Leia o que ela escreveu.