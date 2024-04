Congresso dos EUA divulga decisões do STF e cita perfis removidos da rede X

* Firmas imobiliárias pagaram R$ 3,3 mi a mulher de Rivaldo Barbosa. Na investigação que apura a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, a PF descobriu que empresas controladas pela gestora de ativos Brookfield transferiram pelo menos essa quantia a contas de uma empresa da advogada Érika Andrade de Almeida Araújo, mulher do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, preso acusado de envolvimento no crime. As informações foram apuradas com base em dados do Coaf e a PF diz que a consultoria Armis, que está em nome de Érika, era um meio para dissimular pagamentos destinados ao delegado. A defesa da advogada não se manifestou a respeito. Saiba mais.

* Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 2.824. A proposta tinha sido encaminhada ao Congresso pelo governo como medida provisória, mas foi transformada em projeto de lei, amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda acompanhando o aumento do salário mínimo. Atualmente, o benefício atende quem recebe até R$ 2.112 e o novo valor vai valer para a declaração do IR em 2025, considerando os rendimentos deste ano. A oposição tentou aumentar a faixa para quem ganha até R$ 4.236, com o argumento de que Lula prometeu isentar quem ganha até R$ 5 mil e que isso poderia contribuir com o crescimento da economia, mas a proposta não foi aceita. O projeto segue agora para sanção do presidente do presidente. Leia mais.

* Governo de SP vai usar IA para produzir material no lugar de professores. A administração Tarcísio de Freitas anunciou que o ChatGPT vai ser utilizado para produzir as aulas digitais que são usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual. Esse material didático era produzido por professores curriculistas, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Com a mudança, os docentes passarão a "avaliar a aula gerada [por IA] e realizar os ajustes necessários para que ela se adeque aos padrões pedagógicos". A decisão foi do secretário de Educação, Renato Feder, e o objetivo é agilizar a produção do material. O uso da inteligência artificial na educação ainda é bastante discutível por especialistas. Saiba mais.

* CGU determina que Sérgio Camargo não ocupe cargos públicos por 8 anos. A Controladoria Geral da União tomou a decisão depois de analisar denúncias de assédio moral e perseguição político-ideológica praticados pelo ex-presidente da Fundação Palmares no governo Bolsonaro. Os relatos revelaram quatro irregularidades cometidas por Camargo, entre elas usar a expressão "escória maldita" para se referir ao movimento negro. Outras denúncias deram conta de que ele também era desrespeitoso e ofensivo com servidores em redes sociais e reuniões da Fundação. Entenda as denúncias.

* Real Madri vence Manchester City e vai à semi da Champions. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o time espanhol venceu o inglês por 4 a 3 nos pênaltis. Bernardo Silva e Kovacic perderam as cobranças pelo City, e Modric teve o pênalti defendido por Ederson, pelo Real. Os dois times também tinham empatado no jogo de ida da semana passada. O resultado leva o Real Madri à semifinal contra o Bayern de Munique, que venceu o Arsenal por 1 a 0 no Allianz Arena em Munique. A Uefa ainda não divulgou as datas precisas das partidas, mas sabe-se que os jogos irão ocorrer nas semanas de 30 de abril e 7 de maio.

* CBF sorteia os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos serão de ida e de volta e o mando será definido em outro sorteio. Os 32 times foram divididos em dois potes, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2024. As partidas de ida irão ocorrer no dias 1º de maio e as de volta no dia 22. Veja a relação dos confrontos.