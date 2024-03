Defesa de Bolsonaro testa a percepção da realidade de Moraes

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro insistiu hoje em fazer o STF crer que a estadia do capitão na embaixada húngara se deveu apenas a contatos políticos. Nada a ver com uma rota de fuga contra a prisão.