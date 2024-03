Bolsonaro a Moraes: ligar ida a embaixada com tentativa de fuga é 'ilógico'

Alinhamento político com a Hungria. Documento enviado ao STF diz ainda que o ex-presidente mantém a agenda política com o governo da Hungria, "com quem tem notório alinhamento". "Manteve interlocução próxima com as autoridades daquele país, tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador".

Defesa argumentou que conclusões após reportagem do jornal The New York Times são "equivocadas". "São, portanto, equivocadas quaisquer conclusões decorrentes da matéria veiculada pelo jornal norte-americano, no sentido de que o ex-presidente tinha interesse em alguma espécie de asilo diplomático, conclusão a que se chega bastando considerar a postura e atitude que sempre manteve em relação às investigações a ele dirigidas".

Na segunda-feira (25), o jornal norte-americano revelou que Bolsonaro esteve na embaixada. Estadia teria sido feita poucos dias após o passaporte do ex-presidente ser apreendido pela Polícia Federal. Moraes deu 48 horas para Bolsonaro se explicar.

Para a defesa, se fosse mandar prender Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes não teria mandado recolher seus passaportes. "Dias antes da visita à embaixada, foi proferida decisão pelo lImo. Ministro Relator impondo medidas cautelares consistentes na apreensão do passaporte e a proibição de se ausentar do País, o que já indicava que a decretação de uma medida mais severa, como a prisão preventiva, não estava iminente", diz outro trecho do documento.

Advogados listaram viagem e convites que Bolsonaro recebeu. Texto diz que ele visitou Javier Milei, presidente da Argentina, e recebeu o convite para viajar para Israel, a convite de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro.

Mais cedo, o advogado Fábio Wajngarten disse nas redes sociais que a defesa ainda pretende despachar pessoalmente com o ministro. A petição foi protocolada eletronicamente nesta quarta-feira (28) para cumprir o prazo de 48 horas estipulado por Moraes, segundo Wajngarten.