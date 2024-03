Defesa do capitão cutuca Moraes com o pé para ver se ele morde

Digam o que disserem da equipe de advogados de Bolsonaro, não se pode deixar de admirar seu talento para ajustar a realidade às conveniências processuais. Na resposta requerida por Alexandre de Moraes, a defesa trata a hospedagem de dois dias do seu cliente na embaixada da Hungria como um fato volúvel. Esforça-se para demonstrar como é injusto que uma nação inteira se submeta ao óbvio sem que Bolsonaro possa reagir.

Por exemplo: por que o investigado deve conviver com a obviedade de que estava com medo de ser preso e buscou refúgio diplomático sob as asas do amigo Viktor Orbán só por respeito aos fatos, que não tiveram nenhum respeito pelo seu drama criminal? Para a defesa, é mais conveniente eliminar os fatos do roteiro.

Pode não facilitar a situação penal de Bolsonaro. Mas ajuda a melhorar a autoestima do capitão a versão segundo a qual não teria motivos para "suspeitar minimamente" que Xandão poderia mandar prendê-lo. Leva paz de espírito à alma de Bolsonaro o lero-lero de que pernoitou duas noites numa embaixada que fica a 20 minutos de sua casa apenas para manter "contatos" com autoridades húngaras.