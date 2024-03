Brasil está envelhecendo e pagaremos um preço por isso

Uma é o envelhecimento da população brasileira. Com a população com mais gente de uma certa idade, a taxa de fecundidade diminui, pois há menos gente em idade para procriar. E tem uma mudança comportamental, fruto do aumento da escolaridade e da presença das mulheres no mercado de trabalho, o que é um dado positivo. À medida que população é mais escolarizada, tem chance de vida profissional melhor e, com isso, as pessoas tendem a adiar a data de ter filhos. Hoje, a moda, a idade mais comum para uma brasileira ser mãe é 26 anos. A faixa etária entre 20 e 30 é a predominante, mas, nos últimos anos, cresceu enormemente o número de mães com mais de 30 anos. José Roberto de Toledo

Aumento da escolaridade, emancipação feminina, envelhecimento da população, diminuição de nascimentos e casamentos e terão impacto importante na população brasileira, avalia o colunista.

Mais tarde haverá impactos profundos na sociedade. Você tem menos gente em idade escolar, mais gente em idade hospitalar, já que as doenças aparecem com idade. A má notícia é que estamos ficando velhos. O Brasil teve uma grande oportunidade, uma janela demográfica com uma massa gigantesca em idade de trabalhar. Esse momento está passando. José Roberto de Toledo

