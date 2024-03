Sakamoto: Desculpa de Bolsonaro é surreal; era melhor chamar Xandão de bobo

No final das contas era melhor ter chamado Alexandre de Moraes de bobo ou de idiota do que ter falado o que ele falou. [Um dos] argumentos dele foi o seguinte: 'Olha, ele avisou que viajaria para a posse do Milei, então ele tá respeitando esse ofício'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O Milei tomou posse em 10 de dezembro do ano passado. Naquele momento não havia uma mega operação sobre esse plano de golpe de Estado levado a cabo por Bolsonaro e aliados civis e militares. Muito menos o passaporte do [ex] presidente tinha sido confiscado, o que aconteceu no início de fevereiro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, não é possível dissociar a entrega do passaporte para impedir a saída do ex-presidente Bolsonaro do Brasil da ida dele para uma embaixada cujo território pertence ao país representado.

Não dá para dissociar essa questão da operação da Polícia Federal que ocorreu. Que com uma autorização judicial apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro exatamente para ele ficar aqui. Para ele ser impedido de deixar o país e de estar acessível à Justiça e à polícia caso fosse necessário. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não importa que ele foi para [a posse] do Milei e avisou, que pediu para ir para Israel e avisar. Nesse caso, o que acontece? Ele vai para a embaixada [da Hungria] com o rabo entre as pernas, depois que teve o passaporte apreendido, com medo de que o ato subsequente fosse uma prisão preventiva contra ele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.