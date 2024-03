Bolsonaro volta a subverter a lógica ao tentar explicar o inexplicável

Bolsonaro subverte até a lógica.

Quando estava no serviço ativo do Exército, revoltou-se com o baixo soldo. Partiu para o terror e elaborou, de próprio punho, um croqui para explodir paióis do Exército e as margens do rio Gandu de modo a deixar o Rio de Janeiro sem água. Contrariou a lógica ao sustentar, em defesa feita em processo disciplinar de expulsão, haver erro na perícia, pois não havia desenhado nada.

Fugiu depois da derrota e achou não haver lógica, apesar de o Brasil ser democrático e republicano, passar a faixa presidencial ao ganhador. Ensaiou fuga para a Itália e se apavorou com a medida cautelar de apreensão do passaporte.