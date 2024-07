Biden diz que defesa da democracia é mais importante do que qualquer cargo

*Após fala de Maduro, TSE desiste de enviar técnicos à eleição na Venezuela. A Justiça Eleitoral brasileira decidiu não enviar mais seus técnicos para atender a um convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela depois que o presidente Nicolás Maduro colocou em cheque o sistema eleitoral brasileiro durante um comício. Ele afirmou na noite de terça-feira que as eleições no Brasil, Estados Unidos e Colômbia não são auditadas. O TSE disse que não admite que "se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil" e que, em face de falsas declarações, não enviaria mais os fiscais. Entenda a crise.

* Olimpíadas de Paris começam com derrotas de sul-americanos no futebol. Argentina e Paraguai perderam as partidas de estreia. Os argentinos começaram perdendo por 2 a 0 para o Marrocos, mas chegaram a comemorar o empate nos acréscimos. Só que o jogo foi interrompido durante a comemoração do gol, porque parte da torcida marroquina invadiu o gramado e a partida parecia encerrada. Mas o árbitro não chegou a encerrar e, duas horas depois, as equipes voltaram a campo com o placar de 2 a 1, porque o VAR decidiu anular o segundo gol argentino por impedimento. O Paraguai tomou cinco gols do Japão, na goleada que mais chamou a atenção na primeira rodada. Os paraguaios tiveram um jogador expulso no primeiro tempo e isso abriu a porteira para o passeio japonês. Mais sobre os Jogos de Paris.

* Voa Brasil começa com 3 milhões de passagens para aposentados. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou a primeira fase do programa que oferece passagens de até R$ 200 para aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos 12 meses. O programa começa após uma série de adiamentos e com uma disponibilidade de 3 milhões de bilhetes aéreos, número que está abaixo dos mais ambiciosos que o governo almejava alcançar, entre 4 milhões e 5 milhões de passagens. O valor de R$ 200 por trecho não inclui a taxa de embarque e as passagens dão direito a uma bagagem de mão (de até 10 kg) e uma bolsa ou mochila pequena. Veja as regras.

*Moraes autoriza investigação de Zambelli pelos atos golpistas de 8/1. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal, que sustenta que a deputada intermediou a viagem de uma influenciadora à Espanha para buscar informações que embasaram a abertura e um inquérito baseado em fake news a duas semanas do primeiro turno das eleições com o objetivo, de acordo com a PF, de prejudicar a candidatura de Lula. Por meio de sua assessoria, Carla Zambelli se diz surpresa com a decisão e sustenta não ter conhecimento os fatos em questão. Entenda.