Bons números do Pnad são ofuscados pelo arroz e o feijão

Josias de Souza atenta para obstáculos gerados na política que ameaçam as contas do governo no futuro: o reajuste quinquenal pautado no Senado para o Judicário (custo de R$ 42 bilhões), a possível derrubada dos vetos de Lula às emendas parlamentares (R$ 5,6 bilhões), prorrogação do Perse (uns R$ 20 bilhões) e outros. O colunista avalia que Lula deixou essas ameaças correrem soltas e só agora parece ter acordado. Mas pode ser tarde demais.

