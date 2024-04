Governo topa negociar desoneração, mas acredita em vitória no STF

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

********

O governo acredita que tem argumentos jurídicos para vencer no STF a queda de braço com com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito do fim das desonerações, conta Carla Araújo. Por outro lado, Fernando Haddad cobra responsabilidade fiscal do Congresso, mas está disposto a negociar, revela a colunista.