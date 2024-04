Crise na Petrobras, nascida do nada, volta ao ponto de partida

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

O governo aprovou hoje a distribuição de 50% (R$ 22 bilhões) dos dividendos extraordinários da Petrobras para os acionistas. Outra rodada, de igual valor, vai acontecer no segundo semestre. Em março, Lula havia vetado proposta semelhante, o que contribuiu para escarcéu no mercado, fritura de Jean Paul Prates e perda significativa de valor da empresa. Com a volta, a União, contando moedas para atender a necessidades fiscais, abiscoita R$ 6 bilhões agora e a mesma quantia mais para a frente.