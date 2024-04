SP torna a inteligência artificial um convite à ignorância natural

Prevendo repercussão negativa, Tarcísio de Freitas disse que o assunto será tratado "com parcimônia, com todas as reservas necessárias".

Josias de Souza avalia que a declaração do governador é que deve ser ouvida "com parcimônia" e "todas as reservas necessárias". Para justificar o conselho, lembra do episódio em que a novidadeira secretaria anunciou a substituição dos livros didáticos distribuídos pelo MEC em favor de slides da própria lavra.

Os slides diziam, entre outras maravilhas, "que foi Pedro 2º e não a princesa Isabel quem assinou a Lei Áurea. Propalavam que, 'em 1961, quando ele era prefeito de São Paulo', Jânio Quadros assinou "um decreto vetando o uso de biquínis nas praias da cidade". Nessa época, Jânio era presidente da República. Jamais vetou o vestuário de duas peças nas praias paulistanas. Nem poderia, pois elas não existem".

