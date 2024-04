Bolsonaristas de Copacabana querem Brazão preso e Tarcísio candidato

Sobre este último, Leonardo Sakamoto destaca pesquisa feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP (Universidade de São Paulo) durante a manifestação. Há pelo menos dois pontos interessantes: diferentemente da bancada bolsonarista na Câmara, a maior parte dos manifestantes (56%) concorda com a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar Marielle. Eles também preferem Tarcísio (54%) a Michele (23%) como candidato a presidente.

Sobre o que foi dito no palanque, Reinaldo Azevedo ensaia um resumo: "Desenhou-se um plano de país: o governante tem de ser um homem com muita testosterona, que busca criar o reino de Deus na terra, sob as ordens de Elon Musk".

E Josias de Souza tem um lembrete para os mais empolgados: "Rua cheia não esvazia inquérito".

Outros olhares

