Onda de greves e pavios acesos pelo Congresso despertam Lula

Há mistérios insondáveis enterrados na alma de Lula. Ele declarou, no final do ano passado, que "dinheiro bom" é aquele que "é transformado em obras". Pouco antes, já havia desdenhado das metas fiscais do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% o que é? De 0,25%, o que é? Nada!"

Apaixonado pela própria voz, Lula voltou à carga no início deste mês de abril. Num instante em que Haddad recuava de suas ambições fiscais e tentava convencer cerca de 20 corporações de servidores que reivindicam reajustes de que não há dinheiro para aumentos neste ano de 2024, Lula disse, em cerimônia pública: "Não tenho moral para falar contra greve, nasci das greves".

Lula fez todos esses comentários pisando nos astros, distraído. Não se deu conta de que escancarava as portas dos cofres do Tesouro para as reivindicações salariais e para congressistas ávidos por turbinar gastos. De repente, acossado por greves do funcionalismo e surpreendido por pavios que os congressistas acenderam, Lula despertou.