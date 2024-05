Ministra da Saúde virou alvo por causa de emendas represadas

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

Nísia Trindade é dos poucos quadros técnicos do primeiro escalão do governo. Mesmo assim -ou talvez justamente por isso-, andou levando chumbo de setores do governo, do Congresso, da imprensa e até de Lula. Escrutinando as emendas liberadas recentemente para parlamentares, José Roberto de Toledo chega à razão da pressão sobre a ministra da Saúde. "As causas do tiroteio tinham pouco a ver com saúde pública. O motivo era o mesmo de sempre, dinheiro", diz o colunista.