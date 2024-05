Brasil é escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027

* Rio Grande do Sul quer construir quatro cidades provisórias. O vice-governador Gabriel Souza disse que o governo do estado planeja fazer quatro novas cidades com estruturas temporárias nos municípios de São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas e Guaíba. Essas cidades são as que reúnem o maior número de desabrigados. O objetivo mais urgente é construir cômodos familiares e espaços coletivos, como cozinhas e lavanderias, e fornecedores de materiais devem ser contratados de maneira emergencial até a próxima semana. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que a questão mais difícil de resolver e, ao mesmo tempo, mais urgente, é a definição de como irão morar os cerca de 15 mil desabrigados na cidade. De acordo com dados do IBGE e da UFRGS, as enchentes alagaram pelo menos 303 mil edificações residenciais e 801 estabelecimentos de saúde em 123 cidades.

* Tragédia mostra apagão de dados sobre chuvas e falhas de operação no RS. Segundo especialistas, o monitoramento correto de rios e lagos e o sistema de diques e bombas de Porto Alegre apresentaram uma série de falhas durante as chuvas, e poderiam ter atenuado os efeitos das enchentes. Eles apontam que um bom monitoramento do rio Vacacaí, que desemboca no rio Jacuí, pelo governo do estado, teria ajudado a prever consequências em cadeia até o Guaíba, onde deságua a maior parte dos rios gaúchos. Um grupo de 11 pesquisadores divulgou uma carta aberta a respeito da situação dos diques de Porto Alegre e propôs uma série de iniciativas para a atual gestão do município. Leia mais.

* A crônica esportiva perde Silvio Luiz e Antero Greco. Silvio morreu aos 89 anos em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado desde o dia 8 de maio e já tinha se sentido mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, no dia 7 de abril, seu último trabalho. Silvio dedicou mais de 50 anos à cobertura esportiva no país e era autor de diversos bordões que ficaram famosos nas transmissões, como "olho no lance" e "pelas barbas do profeta". O jornalista Antero Greco morreu aos 69 anos em decorrência de um tumor cerebral. Ele vinha enfrentando a doença desde junho de 2022 e foi submetido a várias cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos. Ele era atualmente comentarista da rede esportiva ESPN.

* Na quarta-feira, o esporte perdeu ainda o radialista Washington Rodrigues. Apolinho, como era conhecido, tinha 87 anos e estava internado para tratar um câncer. Ele fez história na Rádio Tupi e também foi técnico do Flamengo. Estava afastado da rádio desde 24 de abril, quando participou da transmissão de Bolívar 2 x 1 Flamengo pela Libertadores da América. Entre muitos bordões que criou, foi ele o autor da expressão "chocolate", usado para se referir a goleadas. Saiba mais sobre ele.

* Tony Ramos passa por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. O ator de 75 anos foi internado em hospital do Rio de Janeiro depois de se sentir mal e foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio. Segundo boletim médico do Hospital Samaritano, o estado de Tony é estável. O ator esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão" e está no ar no momento na série "Encantados". No teatro, está em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos", em São Paulo. O Teatro Tuca confirmou oficialmente cancelamento de apresentações previstas para os dias 17, 18 e 19 de maio. Leia mais.

* André Mendonça é eleito para TSE para o lugar de Alexandre de Moraes. O mandato de Moraes termina no dia 3 de junho e ele foi elogiado por seu sucessor, que disse que o colega conduziu o tribunal "com muita firmeza e competência". Moraes assumiu a corte às vésperas das eleições de 2022 e se tornou personagem central para a política nacional no combate às fake news e na garantia da lisura das eleições. A ministra Cármen Lúcia é quem assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos dois anos. Leia mais.