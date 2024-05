Desespero com estragos, falta de água e luz marcam retorno às casas no RS

* Governo desbloqueia parte do orçamento e prevê déficit maior. No mês de março, o governo federal fez o bloqueio de R$ 2,9 bilhões para cumprir regras fiscais, mas ontem anunciou o desbloqueio deste valor e ainda a liberação de outros R$ 2,5 bilhões. Isso foi possível após negociação com o Congresso Nacional para aumentar em R$ 15,8 bilhões o limite de despesas desse ano. A medida que abre mais espaço no orçamento levou o governo a refazer também as contas e prever um déficit primário para 2024 maior, saltando de R$ 9,3 bilhões para R$ 14,5 bilhões. O resultado projetado, no entanto, segue dentro do intervalo de tolerância previsto no novo arcabouço fiscal. Entenda.

* Premiê dissolve parlamento do Reino Unido e antecipa eleições. O primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou as próximas eleições legislativas do país para o dia 4 de julho, bem antes do que se esperava. O prazo final para a convocação do pleito é janeiro de 2025. De acordo com especialistas, a intenção do premiê é capitalizar indicadores econômicos positivos do governo antes que a situação se reverta. No anúncio, Sunak tentou passar a ideia de que a economia britânica está na trilha certa e que só seu partido é capaz de manter esse rumo. As pesquisas de opinião, no entanto, indicam uma derrota quase certa do seu Partido Conservador, que está há 14 anos no poder. Segundo um agregador de pesquisas, o Partido Trabalhista tem 44% das intenções de voto contra 23% dos conservadores. Saiba mais.

* Brasil vai ter primeira onda de frio de 2024. A massa de ar polar deve provocar uma queda mais significativa nas temperaturas nos estados do centro-sul do país. Moradores de pelo menos dez estados vão precisar tirar os casacos do armário, e poderão sentir temperaturas cinco graus abaixo da média para a época. Todos os estados do Sul e mais São Paulo, Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, região sul de Mato Grosso, e ainda a faixa entre Acre e Rondônia vão sentir o frio, que deve seguir até a próxima semana, incluindo o feriado de Corpus Christi. Veja a previsão.

* Dezoito festivais já foram adiados ou cancelados no Brasil em 2024. O mercado de shows no Brasil enfrenta uma crise após o período de euforia com o fim das restrições causadas pela pandemia de covid-19. Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram turnês gigantes e ainda nove eventos de destaque no ano passado ainda não anunciaram retorno ao Brasil. Reportagem especial do UOL Prime mostra que a única produtora brasileira listada na B3 viu suas ações despencarem e hoje valem menos de um terço do valor de meados de 2021. Analistas de mercado entendem que "a bolha estourou" e a explicação pode estar na disparada dos custos de logística e produção que fazem os shows não serem mais um bom negócio. Leia a reportagem completa.

* Ator brasileiro vence prêmio de Melhor Ator Revelação em Cannes. Ricardo Teodoro é protagonista do filme "Baby", dirigido por Marcelo Caetano, que foi um dos sete selecionados, entre mais de mil inscritos, para a mostra competitiva. A estreia mundial foi na terça-feira (21) e o filme narra a história de uma amizade cheia de desencontros. Teodoro interpreta Ronaldo, um garoto de programa que acolhe em sua casa, com sua família, o jovem Wellington ('Baby'), interpretado por João Pedro Mariano, quando ele deixa o Centro de Detenções para ter um recomeço. Saiba mais.